Hommage à Manu Bonmariage et à sa caméra toujours à l’épaule le 7 décembre à Flagey

Cargo de nuit : interview Manu Bonmariage (9 mars 1988)

Interview de Manu Bonmariage dans le décor de son film Babylone (Cité-amphithéâtre Hadès et maison abandonnée à Hornu). Il aborde le film Babylone, l’impact d’un décor "pauvre", son film Allô Police, le travail à la caméra et son caractère "impudique".

Un homme, une ville : Hugo Pratt à Venise (16 octobre 1980)

Portrait du dessinateur Hugo Pratt, auteur de bande dessinée italien. Son œuvre la plus connue est Corto Maltese (1967-1991), qui a largement dépassé le champ de la bande dessinée. On le voit chez lui, dans les rues de Venise, entouré de ses amis. Il se raconte et raconte sa ville… De l’œuvre de Pratt, on peut retenir quelques mots-clés, indissociables de sa vie : voyages, aventure, érudition, ésotérisme, mystère, poésie, mélancolie.