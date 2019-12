"Hitman & Bodyguard 2" sortira en août 2020 aux États-Unis

La suite de "Hitman & Bodyguard" sera disponible dans les salles de cinéma américaines trois ans après le premier volet. Elle est programmée le 28 août 2020, ont annoncé ce jeudi les studios Lionsgate et Millenium Films.

Ce volume deux, intitulé "The Hitman’s Wife’s Bodyguard", verra le retour de Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Richard E. Grant et Salma Hayek, qui reprendront leur personnage. Antonio Banderas, Morgan Freeman, Tom Hopper ("Umbrella Academy", "Game of Thrones") et Frank Grillo feront partie des nouveaux venus.

Patrick Hughes, déjà aux commandes du film original, a signé pour réaliser le chapitre deux d'"Hitman & Bodyguard", d’après un script de Tom O’Connor. Il continuera de se focaliser sur Michael Bryce (Ryan Reynolds), de nouveau embarqué dans une mission sur la côte amalfitaine avec le tueur à gages Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) et sa femme (Salma Hayek). Leur but sera de sauver l’Europe d’un fanatique revanchard (Antonio Banderas).

À sa sortie en août 2017, "Hitman & Bodyguard" était resté trois semaines consécutives à la tête du box-office américain, pour finalement récolter 177 millions de dollars à travers le monde (pour un budget de 30 millions). En France, "Hitman & Bodyguard" avait séduit 525 628 téléspectateurs. Le deuxième opus fera-t-il mieux ? Réponse en août 2020.