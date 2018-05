Hirokazu Kore-Eda, bouleversant chroniqueur des liens familiaux

Auteur de poignantes chroniques familiales, le Japonais Hirokazu Kore-Eda, Palme d'or du 71ème Festival de Cannes, a bâti une oeuvre intime, mettant en lumière des "gens ordinaires" comme chez Ken Loach, qu'il admire.

Sélectionné cinq fois en compétition, et plusieurs fois distingué, ce grand habitué de Cannes a fini par remporter la récompense suprême pour "Une affaire de famille", son treizième long métrage. L'histoire d'un clan familial aux liens opaques, qui chaparde dans les magasins (le film s'intitule "Shoplifters" en anglais). Cette tribu, un soir, recueille une fillette maltraitée et s'improvise en famille recomposée. "La famille, est-ce les liens du sang ou le fait de passer du temps ensemble ? ", ne cesse de s'interroger le cinéaste. Sans avoir trouvé la réponse.

Fin chroniqueur des liens du sang et du coeur, Kore-Eda, 55 ans, est l'auteur d'une oeuvre cohérente mêlant veine sociale et description des rapports familiaux, malgré des incursions dans le film de procès ("The Third Murder") et des débuts dans le documentaire.

Né à Tokyo en 1962, il est diplômé de la prestigieuse université Waseda. Après des débuts à la télévision, il passe à la réalisation en 1995, avec "Maborosi", remarqué au Festival de Venise. Dès 2001, il est en lice pour la Palme d'or avec "Distance", qui évoque un massacre collectif commis par une secte et ses conséquences sur les proches des victimes. Il lui faudra attendre encore trois ans pour que les cinéphiles retiennent son nom avec "Nobody Knows" (2004), qui le sort définitivement de l'ombre. Le film raconte l'histoire de quatre frères et sœurs abandonnés à leur sort dans un appartement déserté par leur mère.Là encore il s'inspire d'un fait divers, comme souvent chez lui. Yuya Yagira, qui interprétait l'aîné de cette fratrie, deviendra, à 14 ans, le plus jeune comédien à obtenir le prix d'interprétation masculine. Le style de Kore-Eda - son ton mélancolique et sa grande tendresse envers les enfants - fait des merveilles dans ce film qui le fait découvrir. "Les enfants ont des réactions toujours inattendues, c'est intéressant à filmer", explique celui qui aime s'attarder sur leurs gestes et leurs regards.