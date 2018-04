Guillermo del Toro signe avec DreamWorks pour plusieurs films

Le réalisateur oscarisé pour "La forme de l'eau", Guillermo del Toro, a signé un contrat de plusieurs films avec DreamWorks Animation pour produire et réaliser des oeuvres familiales.

C'est un contrat exclusif de plusieurs années qui a été signé entre le réalisateur mexicain Guillermo del Toro et DreamWorks Animation. Le cinéaste écrira, produira et dirigera plusieurs films d'animation pour la famille. Pour cela, del Toro occupera un bureau de façon quasi permanente en Californie sur le campus de DreamWorks à Glendale.

Celui qui a remporté lors de la dernière cérémonie des Oscars, les statuettes du meilleur film et du meilleur réalisateur pour "La forme de l'eau" a également signé plus tôt dans le mois d'avril un contrat avec la Fox Searchlight pour réaliser et produire plusieurs films en réel.

Le studio d'animation a annoncé l'accord ce jeudi 19 avril et a indiqué par la voix de son président Chris deFaria que la relation pourrait s'étendre au-delà des films et de la télévision, évoquant alors la technologie et l'innovation.