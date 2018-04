Guillermo del Toro lance son label de cinéma de genre avec Fox Searchlight

Guillermo del Toro a signé un accord global avec Fox Searchlight Pictures qui l'amènera à "produire, écrire et/ou réaliser" plusieurs projets de films en live-action, a révélé le studio mardi dans un communiqué.

Comblé par le succès de "La Forme de l'eau", vainqueur de 4 Oscars en mars, Fox Searchlight a également décidé d'offrir au réalisateur son propre label de cinéma de genre, "maison des projets d'horreur, de science-fiction et de fantasy" incluant les films produits par del Toro. "J'ai longtemps espéré trouver un environnement où je pourrais distribuer, nourrir et produire de nouvelles voix avec des films de genre intelligents, inventifs, et les miens", s'est réjouit le réalisateur mexicain.

Le premier film produit au sein de ce nouveau label sera "Antlers", réalisé par Scott Cooper ("Hostiles"), adaptation de la nouvelle horrifique "The Quiet Boy" de Nick Antosca. Guillermo del Toro avait confié en 2017 que son seul regret était d'avoir refusé, dix ans plus tôt, de chapeauter le "Dark Universe" d'Universal, nouvelle série de films de monstres initiée avec "La Momie".

Grâce à son nouveau label, le cinéaste aura les mains libres pour donner vie à ses projets et faire émerger de nouveaux talents du cinéma de genre.