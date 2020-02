Guillermo del Toro démarre le tournage de "Nightmare Alley"

Le tournage du prochain long-métrage du réalisateur oscarisé Guillermo del Toro a été lancé ce jeudi 30 janvier au Canada, selon un communiqué de Searchlight Pictures. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée. Après "La Forme de l’eau", qui lui a valu l’Oscar du Meilleur réalisateur et celui du Meilleur film en 2018, Guillermo del Toro dirige Bradley Cooper ("A Star Is Born") et Cate Blanchett ("Blue Jasmine") dans "Nightmare Alley". Le premier prête ses traits à un bonimenteur qui abuse de son public en lui faisant croire qu’il est capable de lire dans leur pensée. Pour cela, il s’associe à une psychiatre (Cate Blanchett) encore plus corrompue que lui. Avec le succès au rendez-vous, cette dernière retourne sa veste pour finalement manipuler l’instigateur de l’escroquerie.

Toni Collette ("À couteaux tirés"), Willem Dafoe ("The Lighthouse"), Richard Jenkins ("La Forme de l’eau"), Rooney Mara ("Carol"), Ron Perlman ("Pacific Rim", "Hellboy") et David Strathairn ("Lincoln") font également partie de la distribution. Guillermo del Toro s’est également entouré de Kim Morgan ("La Chambre interdite") qui l’a épaulé pour le scénario. "Je suis ravi de travailler avec une distribution aussi brillante, qui sera assurément pour moi une exceptionnelle source d’inspiration. Kim Morgan et moi avons travaillé avec passion pour adapter au cinéma l’univers sombre et brut de William Gresham, et nous sommes maintenant rejoints par un groupe exceptionnel d’acteurs et de techniciens pour lui donner vie.", annonce Guillermo del Toro.

"Nightmare Alley" est l’adaptation du roman "Le charlatan" de William Lindsay Gresham, déjà adapté au cinéma en 1947 par Edmund Goulding.