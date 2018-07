"First Man" : le film de Damien Chazelle fera l'ouverture de la Mostra de Venise

Distribué par Universal, le long-métrage dans lequel Ryan Gosling incarne l'astronaute Neil Armstrong, sortira le 17 octobre 2018 en Belgique.

Mais selon le Hollywood Reporter, "First Man" pourra être vu en avant-première à la 75e édition du festival international du film de Venise qui a lieu du mercredi 29 août au samedi 8 septembre prochain. Un air de déjà vu pour le réalisateur, Damien Chazelle, dont le précédent long-métrage, le multiple oscarisé "La la Land", avait déjà fait l'ouverture de la Mostra en 2016.

"First Man", écrit par Josh Singer ("Spotlight"), met en scène Ryan Gosling dans la peau de l'astronaute Neil Armstrong, devenu le premier homme à marcher sur la lune, le 20 juillet 1969. Inspiré du livre de James R. Hansen, ce biopic racontera les préparations du voyage spatial historique ainsi que la mission en elle-même. Claire Foy jouera la femme d'Armstrong, Janet, tandis que Corey Stoll et Mike Collins prêteront leurs traits aux spationautes Buzz Aldrin and Lukas Haas.