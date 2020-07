Filmez votre journée du 25 juillet pour un documentaire participatif de Ridley Scott

Les réalisateurs Ridley Scott et Kevin Macdonald préparent un documentaire participatif, "Life in a Day", auquel tout un chacun pourra prendre part. Il suffit de filmer sa journée du 25 juillet prochain, d'envoyer sa vidéo à lifeinaday.youtube et d'espérer que votre réalisation soit retenue pour le projet final qui sera dévoilé en 2021 sur YouTube et en avant-première au Festival de Sundance.

Peu importe votre pays, votre langue ou vos préoccupations, le documentaire "Life in a Day" est ouvert à tous. Vous pouvez mettre en avant une cause ou une personne chère à vos yeux, évoquer votre confinement ou déconfinement, partager avec le monde entier votre jour de mariage ou la naissance de votre bébé ou tout simplement filmer une journée ordinaire. Comme une capsule temporelle, "Life in a day" se veut le reflet de cette année 2020, une période unique et très spéciale que le monde entier a vécu ensemble.

Pour participer à cette expérience, envoyez votre vidéo à lifeinaday.youtube entre le 25 juillet et le 2 août prochains. Le site regorge de conseils pour bien filmer votre propos et mettre toutes les chances de votre côté afin de figurer dans le documentaire qui sera projeté l'année prochaine lors du Festival de Sundance aux Etats-Unis et dévoilé sur YouTube.

Projet réalisé par Kevin Macdonald ("Le Dernier roi d'Ecosse") et produit par Ridley Scott ("Gladiator"), "Life in a Day" n'est pas le premier documentaire de ce genre. En 2011, les deux hommes avaient proposé ce concept avec une journée de juillet 2010. A l'époque, ils avaient reçu 80.000 contributions envoyées des quatre coins du globe.

Disponible gratuitement sur YouTube depuis janvier 2011, le documentaire a été vu plus de 16 millions de fois.