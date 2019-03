Festival de Cannes 2019 : Nadine Labaki, présidente du jury de Un Certain Regard

Pour sa 72e édition, le Festival de Cannes a choisi de confier les rênes de sa section "Un certain regard" à la réalisatrice libanaise Nadine Labaki. La cinéaste primée lors du dernier festival remettra le prix Un Certain Regard et la Caméra d'or aux lauréats.

Elle avait remporté le prix du jury pour son film "Capharnaüm" lors du Festival de Cannes en 2018. Nadine Labaki reviendra en tant que présidente du jury de la compétition Un Certain Regard lors du 72e Festival de Cannes qui se tiendra du 14 au 25 mai prochains. Elle succède ainsi à l'acteur portoricain-espagnol Benicio Del Toro qui tenait cette place en 2018. La réalisatrice libanaise avait d'ailleurs été membre du jury de cette même compétition en 2015, sous la présidence d'Isabella Rossellini.

"Je me souviens du temps où je venais à Cannes en tant qu'étudiante de cinéma, avide de découvrir le festival le plus prestigieux du monde !", a déclaré Nadine Labaki dans un communiqué officiel. "À cette époque, ce monde me semblait inaccessible. Je me rappelle des réveils matinaux et des queues interminables pour pouvoir obtenir un billet. Il y a quinze ans de cela, comme si c'était hier, je remplissais avec angoisse et espoir la fiche d'admission à la Cinéfondation du Festival de Cannes. Aujourd'hui, me voilà Présidente du Jury Un Certain Regard : la vie apporte parfois plus que les rêves. J'ai hâte de" découvrir les films de la Sélection. J'ai hâte de débattre, d'échanger, d'être secouée, de trouver l'inspiration dans la découverte du travail d'autres artistes".

La réalisatrice libanaise a connu le succès en 2018 grâce à son film dramatique "Capharnaüm", sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes 2018. Il remporte le prix du jury, le prix du jury oecuménique ainsi que celui de la citoyenneté.

Les noms des membres du jury "Un certain regard" devraient être dévoilés dans les semaines à venir.

Le 72e Festival de Cannes se déroulera du 14 au 25 mai. Le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu présidera cette année la section des longs métrages, la compétition principale.