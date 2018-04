"Everybody Knows" d'Asghar Farhadi projeté en ouverture du Festival de Cannes

"Everybody Knows" du réalisateur iranien Asghar Farhadi ouvrira le 8 mai prochain la 71e édition du Festival de Cannes, annoncent jeudi les organisateurs. Tourné exclusivement en espagnol, le thriller psychologique, avec à l'affiche Penélope Cruz, Javier Bardem et Ricardo Darín, sera projeté en compétition dans le Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals.

Le 8e long métrage d'Asghar Farhadi, deux fois vainqueur de l'Oscar du Meilleur film étranger pour "Une séparation" (2011) et "Le Client" (2016), raconte l'histoire de Laura, une Espagnole qui vit avec son mari et leurs enfants à Buenos Aires. Son existence est bouleversée lorsqu'elle revient dans son village natal, en Espagne, à l'occasion d'une fête de famille.

"Il faut remonter à 2004, et à 'La Mauvaise Éducation' de Pedro Almodóvar, pour que le film d'Ouverture ne soit ni en langue anglaise ou ni en français", rappellent les organisateurs.

À Cannes, Asghar Farhadi s'est déjà distingué à plusieurs reprises. En 2013, l'actrice Bérénice Bejo a ainsi remporté le Prix d'interprétation féminine pour son rôle dans "Le Passé". Le long métrage "Le Client" a, lui, valu au cinéaste le Prix du scénario et le Prix d'interprétation masculine (avec Shahab Hosseini) en 2016.

La 70e édition se déroulera dans la ville côtière française du 8 au 19 mai. La sélection officielle sera dévoilée le 12 avril prochain.