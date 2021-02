En route pour les Oscars, Chloé Zhao devient la réalisatrice la plus primée pour un seul film

Chloé Zhao deviendra-t-elle la deuxième femme (seulement !) à soulever l’Oscar de la meilleure réalisation ? Elle est en tout cas sur la bonne voie, puisqu’elle vient de devenir la réalisatrice la plus récompensée en une seule saison de prix de cinéma.

La course aux Oscars est jalonnée d’étapes, et c’est à celui ou celle qui veut décrocher une nomination de s’imposer dans une nuée de festivals et de remises de prix un peu partout en Amérique et à l’étranger.