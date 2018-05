"Dune" : l'adaptation de Denis Villeneuve sera divisée en deux parties

Après le succès critique (cinq nominations aux Oscars) de "Blade Runner 2049", sorti en 2017, Denis Villeneuve prépare son prochain film, adapté du roman de Frank Herbert, intitulé "Dune". Le roman de science-fiction, publié en 1965, avait déjà été transposé à l'écran en 1984 par David Lynch.

Étant donné l'univers riche et complexe créé par Frank Herbert, Denis Villeneuve a choisi de séparer ce projet en deux films. "J'aurais aimé pouvoir réaliser les deux long-métrages en même temps, mais cela aurait été trop cher", a-t-il confié à La Presse. On les fera l'un après l'autre. Eric Roth ["L'Étrange Histoire de Benjamin Button"] a écrit la première ébauche et ensuite j'ai travaillé dessus de mon côté. Je ne me suis jamais autant amusé sur le plan créatif depuis "Incendies".

"Dune" devrait entrer en production en 2019.