"Douleur et gloire" d'Almodovar sélectionné par l'Espagne pour les Oscars

Douleur et Gloire - Bande-annonce officielle HD - 06/09/2019 Un film de Pedro Almodóvar, avec Antonio Banderas, Asier Etxeandía, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano, César Vicente, Asier Flores et avec la participation exceptionnelle de Penélope Cruz http://www.pathefilms.com/film/douleuretgloire Douleur et Gloire raconte une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.