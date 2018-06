Doug Liman piloterait le remake de "Cannonball Run"

Le réalisateur américain aurait été approché par Warner Bros. pour prendre en charge le remake d'un film de courses automobiles des années 80, "L'Equipée du Cannonball" ("Cannonball Run", en version originale), selon The Hollywood Reporter.

Sorti en 1981, ce film d'action américano-hongkongais mettait en scène des courses de voitures clandestines, les Cannonball, réellement apparues aux Etats-Unis dans les années 70. Burt Reynolds, Dean Martin, Roger Moore ou Jackie Chan se donnaient notamment la réplique au volant de bolides mythiques tels que la Ferrari 308 GTS, l'Aston Martin DB5, la Dodge Sportsman ou la Lamborghini Countach LP 400S.

"L'Equipée du Cannonball" avait connu un joli succès à l'époque et deux suites, sorties en 1984 et 1989. La dernière avait toutefois été tournée avec un tout nouveau casting.

Actuellement, aucun acteur n'est encore été évoqué pour ce remake que pourrait donc réaliser Doug Liman.

Le réalisateur, connu pour ses films d'action et de science-fiction ("La Mémoire dans la peau", "Mr & Mrs Smith", "Edge of Tomorrow"...), travaille actuellement sur "Chaos Walking" avec Tom Holland et Daisy Ridley. Le résultat sera visible en 2019 dans les salles obscures.

La bande-annonce du dernier film de Doug Liman, "Barry Seal : American Traffic" :