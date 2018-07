"Dogman" remporte le Ruban d'argent 2018 du meilleur film

La cérémonie, dont les prix sont décernés tous les ans par le Syndicat national des journalistes cinématographiques italiens, a récompensé ce samedi soir à Taormine, en Sicile, le long-métrage réalisé par Matteo Garrone.

"Dogman" continue d'être plébiscité par les critiques. Lors du dernier festival de Cannes, où il était sélectionné en compétition officielle, c'était son acteur principal qui était salué par le jury présidé par Cate Blanchett : Marcello Fonte recevait le prix d'interprétation masculine pour son rôle de toiletteur pour chiens. Et sa moisson de trophées venait tout juste de commencer puisque le comédien de 39 ans a été également sacré ce samedi en remportant en Italie le Ruban d'argent du meilleur acteur.

La 73e édition de cette célèbre remise de récompenses a vu "Dogman" gagner la majorité des prix les plus prestigieux. Outre Marcello Fonte, ont ainsi été honorés : Matteo Garrone pour son film et son travail de réalisateur, les sociétés Archimede et Rai Cinema, productrices du long-métrage, Dimitri Capuani pour ses décors et Francesco Vedovati comme directeur de casting.

"Dogman" sortira en Belgique le 1er août 2018.