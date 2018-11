Deux prix pour "Beautiful boy" de Felix Van Groeningen aux Hollywood Film Awards

"Beautiful boy" du réalisateur belge Felix Van Groeningen a remporté dimanche soir deux récompenses aux Hollywood Film Awards: le prix de la plus belle révélation pour le cinéaste et celui du meilleur second rôle pour Timothée Chalamet.

Felix Van Groeningen s'est vu remettre son prix des mains de Brad Pitt, dont la maison de production a sorti le film.

Les débuts de Van Groeningen dans le monde anglophone suscite pas mal d'éloges. "Un drame sérieux et authentique sur l'addiction aux drogues qui parvient à émouvoir", affirme ainsi Variety. Outre l'approche subtile du réalisateur, le magazine souligne la qualité des prestations de Timothée Chalamet, dans le rôle de Nic, le jeune drogué, ainsi que celle de Steve Carell qui interprète un père tentant d'arracher son fils à son addiction. "Leurs interprétations sans faille devraient contribuer à faire entrer le film dans cette atmosphère de buzz qui amène les récompenses", peut-on y lire. Une petite phrase qui avive les espoirs d'une éventuelle nomination aux Oscar.

Le long-métrage sortira en Belgique le 21 novembre. La première nationale a eu lieu au Festival du film de Gand le 19 octobre dernier.