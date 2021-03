Décès du réalisateur Bertrand Tavernier à l’âge de 79 ans

Avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l'Institut Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier. pic.twitter.com/apVuXzYgmS

Après le succès de "L’Horloger de Saint Paul", Bertrand Tavernier recevra le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1984 pour "Un dimanche à la campagne", avec Michel Aumont et Sabine Azéma, le BAFTA du meilleur film étranger en 1990 pour "La vie et rien d’autre" avec Philippe Noiret, l’Ours d’Or à Berlin en 1995 pour "L’Appât", un film tiré d’une histoire vraie, avec Marie Gillain dans le rôle principal, et 5 César (et de multiples nominations) pour son travail de réalisateur, et de scénaristes pour les films "Que la fête commence", "Le Juge et l’assassin", "Un dimanche à la campagne" et "Capitaine Conan".

"Autour de minuit" en 1986 sur la vie romancée du saxophoniste Lester Young et du pianiste Bud Powell sera récompensé de l’Oscar de la meilleure musique de film.

Enfin, la Mostra 2015 lui offrira un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière.