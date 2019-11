David Fincher, chargé de coécrire le scénario de la préquelle de "Chinatown"

L'Étrange Histoire de Benjamin Button - Bande Annonce Officielle (VF) - Brad Pitt / Cate Blanchett... Bande Annonce Officielle du Film "L'ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON" réalisé par David Fincher et avec Brad Pitt et Cate Blanchett. "Curieux destin que le mien..." Ainsi commence l'étrange histoire de Benjamin Button, cet homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie à l'envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. Situé à La Nouvelle-Orléans et adapté d'une nouvelle de F. Scott Fitzgerald, le film suit ses tribulations de 1918 à nos jours. L'étrange histoire de Benjamin Button : l'histoire d'un homme hors du commun. Ses rencontres et ses découvertes, ses amours, ses joies et ses drames. Et ce qui survivra toujours à l'emprise du temps... Un Film de : David Fincher Avec : Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond, Taraji P. Henson, Jason Flemyng, Tilda Swinton, Jared Harris, Elias Koteas Abonnez-vous : http://goo.gl/Bp3CiG Suivez tout l'actualité de Warner Bros France : Facebook : http://www.facebook.com/iwbfr Twitter : http://twitter.com/warnerbrosfr Google+ : http://plus.google.com/u/2/+warnerbrosfr/ Et vivez l'expérience My Warner sur le site : http://www.warnerbros.fr/