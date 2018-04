David Cronenberg recevra un Lion d'Or pour sa carrière

La direction de la Mostra de Venise a annoncé jeudi sa décision d'attribuer au réalisateur canadien David Cronenberg un Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière.

"Même si Cronenberg est resté confiné au début aux territoires marginaux des films d'horreur (...), il a su construire, un film après l'autre, un édifice original et très personnel", a expliqué dans un communiqué Alberto Barbera, directeur de la Mostra de Venise.

Agé de 75 ans, David Cronenberg a réalisé plus d'une cinquantaine de films, dont "The Dead Zone", "La Mouche", "Crash" ou "A History of Violence".

"En évoluant autour de la relation indissociable entre le corps, le sexe et la mort, son univers est peuplé de difformités (...) reflétant la peur devant les mutations produites dans le corps par la science et la technologie, la maladie et la décadence physique", a ajouté M. Barbera.

"Ce sera vraiment superbe de recevoir le Lion d'Or", a réagi le metteur en scène, cité par le communiqué. "J'ai toujours aimé le Lion d'Or de Venise. Un lion qui vole sur des ailes en or, c'est l'essence de l'art, non? C'est l'essence du cinéma".

La 75e Mostra du cinéma de Venise se déroulera du 29 août au 8 septembre.