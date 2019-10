Craig Mazin ("Chernobyl") développe un reboot de "Pirates des Caraïbes"

PIRATES DES CARAÏBES 5 - NOUVELLE Bande Annonce VF (2017) - 29/10/2019 JACK SPARROW est PARTOUT dans ce nouveau trailer en français de "La Vengeance de Salazar !" ★ Les Films à VOIR ? Ils sont ICI ➜ https://goo.gl/xXBTHh ★ Abonne-toi à la chaîne Youtube ➜ https://goo.gl/zqsTO4 Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans. PIRATES DES CARAIBES 5 "La Vengeance de Salazar" Bande Annonce VF Un film réalisé par Joachim Rønning, Espen Sandberg Acteurs : Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites Date de sortie au cinéma en France : 24 mai 2017 Genre : Action, Aventure, Fantastique, Comédie PIRATES DES CARAIBES 5 Bande Annonce VF © 2016 - Disney Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater la bande annonce VF ou le trailer VOST / VOSTFR du moment ainsi l'extrait vidéo ou scène des films français et internationaux à l'affiche. ✓ Notre Chaine JeuxActu ➜ https://www.youtube.com/c/JeuxActu ✓ Notre Autre Chaine 100% Cinéma ➜ https://goo.gl/ZbpexX Filmsactu : un point complet sur l'actu cinéma, DVD & Blu-Ray ! (et non, pas de film entier, ne rêvez pas. Et arrêtez de nous demander des liens de film complet en français !)