Coup de théâtre dans le cinéma : les Frères Coen se séparent

Alors que l’aîné, Joel Coen sort son premier long métrage écrit et réalisé en solitaire cette année, son frère Ethan, lui semble plutôt se diriger vers une carrière de dramaturge. Après plus de quarante ans de travail en commun et une vingtaine de films à leur palmarès, le duo semble prendre des chemins différents.

Après la récente séparation des Daft Punk en février dernier, c’est donc au tour du duo connu pour des films comme "Fargo", "The big Lebowsksi" ou encore "No country for Old Man" de tirer sa révérence. C’est du moins ce que déclare Carter Burwell, le compositeur attitré des frères Joel et Ethan Coen. Le mélomane qui suit les deux frères depuis leur début avec "sang pour sang" (1985) a déclaré fin juillet sur le podcast musical américain Score que Joel Coen travaillerait seul sur le dernier projet annoncé pour 2021 "The Tragedy of Macbeth". Une adaptation cinématographique de Shakespeare qui se rapprochera selon Ethan Coen, d’avantage d’un thriller et qui gardera 85% environ de la langue de la pièce dans les dialogues. Ce projet pourrait être pour lui le début d’une longue série de film en solitaire.

Au casting, on retrouve Frances McDormand qui a récemment remporté son 3e oscar et qui avait gagné son premier dans "Fargo". Elle y interprétait une cheffe locale de la police, enceinte, enquêtant sur une série de meurtre. L’actrice, également la femme de Joel Coen dans la vie privé, partage l’affiche avec Denzel Washington. L’acteur signe ici sa première collaboration avec le réalisateur. La distribution comprend également Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling et Brendan Gleeson.

