Claude Lelouch prépare son dernier film

Claude Lelouch entame à 82 ans le tournage d’un cinquantième long-métrage, dont il a confié lundi à RTL qu’il serait son "dernier film", au terme d’une carrière de plus d’un demi-siècle.

"Comme je crois au cinéma plus que tout, j’ai envie avant de partir de faire joujou et de dire au revoir aux grincheux qui ont souvent fait la gueule", a déclaré à la radio le réalisateur, Palme d’Or à 28 ans, en 1966, pour Un homme et une femme.

Je me prépare à aller vers ce mot "fin", j’y vais et j’ai envie d’y aller en riant, j’ai envie d’y aller en chantant, j’ai envie d’y aller en m’amusant, je sais que je m’en rapproche

"J’ai envie que ce soit mon dernier film pour le public et j’ai envie de le remercier de m’avoir fait confiance pendant tant d’années avec des hauts, des bas", a ajouté le cinéaste prolifique, dont le 50e opus s’intitulera L’amour c’est mieux que la vie.

L’amour, thème de ce long-métrage, "est un sujet qui a obsédé tous mes films", a souligné Claude Lelouch, qui a tourné aussi bien avec Jean-Paul Belmondo (Un homme qui me plaît et Itinéraire d’un enfant gâté), que Lino Ventura et Jacques Brel (L’aventure c’est l’aventure).

Le film, qui devrait aussi intégrer des images tournées par le réalisateur ces dernières années, réunira notamment les acteurs Christophe Lambert, Sandrine Bonnaire, Ary Abittan, ou encore Béatrice Dalle, Stéphane de Groodt, Kev Adams et Marianne Denicourt, a-t-il précisé.

Aujourd’hui âgé de 89 ans, Jean-Louis Trintignant, qui formait un couple mythique avec Anouk Aimée dans Un homme et une femme, devrait également apparaître.