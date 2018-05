Cinq nouveaux talents à suivre au Festival de Cannes

Aujourd'hui scénariste et réalisateur, il a fondé sa maison de production Desert Highway Pictures avec laquelle il a produit "Yomeddine", qui raconte le voyage d'un lépreux à travers l'Egypte. Auteur de documentaires, il a également été consultant pour la série "The Looming Tower" sur le 11 septembre.

Né au Caire, le réalisateur, égyptien par son père et autrichien par sa mère, a débuté comme assistant sur différents films dans la capitale égyptienne, où il a étudié, avant de s'envoler pour New York.

A 32 ans, un premier film ("Yomeddine") et déjà une place en compétition, Abou Bakr Shawky (son nom complet) sera le porte-étendard du cinéma égyptien sur la Croisette.

La réalisatrice a étudié le cinéma à l'American Film Institute (AFI) de Los Angeles, y développant son goût pour les films de Gus Van Sant et de Sofia Coppola.

David Robert Mitchell, le secret bien gardé du cinéma américain

Il est connu des amateurs de teen movies et de cinéma de genre.

La quarantaine, David Robert Mitchell a marqué les esprits avec "It Follows" (2014), sur une ado poursuivie par une présence surnaturelle après une relation sexuelle. Ce film d'horreur efficace et multiprimé en a fait une figure du nouveau cinéma indépendant américain.

Avec "Under the Silver Lake", sélectionné en compétition, David Robert Mitchell, grand fan de David Lynch, Brian de Palma et John Carpenter, abandonne l'horreur mais pas la fantasmagorie: son troisième long-métrage raconte l'histoire d'un trentenaire à Los Angeles, amoureux de sa voisine, qui se lance dans une enquête quand celle-ci disparaît.