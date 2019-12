Chrissy Teigen va produire un documentaire… sur les frites !

La présentatrice et productrice américaine Chrissy Teigen nous concocte un projet alléchant : l’animatrice va produire un documentaire baptisé "Fries ! The Movie", que l’on peut traduire par "Les frites ! Le film", via sa société Suit & Thai Productions. Elle y apparaîtra elle-même face caméra. Le film nous plongera dans l’univers des pommes frites en suivant plusieurs chefs de cuisine, tels que Eric Ripert ou encore le présentateur de podcast Malcolm Glaswell, le président et fondateur du Museum of Food and Drink Dave Arnold. D’autres célébrités du monde de la cuisine, des agriculteurs mais aussi des scientifiques parleront de tout ce qui se cache derrière les délicieuses frites.

"J’ai toujours su que mon amour pour les frites et des années d’expérience dans le domaine allaient me servir à quelque chose. Je suis ravie de travailler aux côtés de cette équipe incroyable et de partager nos trouvailles", a déclaré l’ancienne co-animatrice de "Lip Sync Battle". Aux côtés de Chrissy Teigen, les sociétés Zero Point Zero et Unilever Entertainment coproduiront ce documentaire financé par l’entreprise alimentaire Sir Kensington. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été évoquée par la production.

Outre une carrière de mannequin et d’animatrice à la télévision, Chrissy Teigen a sorti un livre culinaire en septembre 2016. Intituté "Cravings : Recipes for All the Food You Want to Eat", ce livre de recettes est devenu un best-seller. Le deuxième tome, "Cravings : Hungry for More", est sorti en septembre 2018. Côté télévision, Chrissy Teigen va également produire la série "Chrissy’s Court" pour la plateforme de streaming Quibi.