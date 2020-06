Charles Randolph prépare un film sur le début de la pandémie en Chine

Sans titre officiel pour le moment, un film sur le début de la pandémie du nouveau coronavirus développée à Wuhan en Chine est en préparation par le scénariste de "Scandale", Charles Randolph, qui réalisera au passage son premier long-métrage. Le projet racontera "les semaines dramatiques en Chine alors que la communauté médicale héroïque doit faire face à un virus mystérieux, sur le point de se transformer en une pandémie mondiale", rapporte The Hollywood Reporter.

Le tournage se déroulera en Chine ainsi que dans d'autres lieux à l'international, encore non dévoilés, avec l'aide d'une équipe locale. Pour le moment, aucune information concernant le casting et les dates de tournage n'a été dévoilée.

"Charles nous emmène à travers un drama passionnant et révélateur que nous avons tous traversé", a déclaré John Penotti et Charlie Corwin de SK Global, société qui financera et produira le projet, dans un communiqué. "Sa narration et ses idées sont au cœur de cette histoire. Nous ne pourrions pas être plus heureux de soutenir sa vision et ses débuts en tant que réalisateur".

"Je suis très heureux de travailler avec tout le monde chez SK Global pour bien faire les choses. Plus nous creusons, plus l'histoire de Wuhan devient riche. C'est une chose de combattre un monstre. C'en est une autre de combattre un monstre dans le noir", a confié Charles Randolph.

Charles Randolph a récemment écrit le drame "Scandale" inspiré des histoires vraies de harcèlement et d'agressions sexuelles par l'ancien PDG de Fox News, Roger Ailes, sorti en 2019. En 2016, le scénariste américain a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté pour "The Big Short : Le Casse du siècle".