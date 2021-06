Céline Sciamma, cinéaste au féminin pluriel

Céline Sciamma, de retour en salles mercredi avec "Petite maman", explore depuis une quinzaine d'années les identités féminines. Et est devenue l'un des porte-drapeaux d'un féminisme de combat, au cinéma et au-delà.

Fin avril, elle était aussi de la première grande marche des lesbiennes depuis 40 ans, aux côtés de militantes comme Alice Coffin ou de l'actrice Adèle Haenel , une très proche, qu'elle a révélée à l'écran, dont elle a été la compagne et qui a brisé l'omerta sur les violences sexuelles dans le cinéma français.

"On est au coeur d'un grand moment d'avancée, de prise de conscience et de diagnostic collectif", constate Céline Sciamma, dont "Petite Maman" a été sélectionné à la Berlinale et qui sait que ses combats rencontrent une "résistance à la mesure des belles impulsions".

Où puise-t-elle son énergie ? "La conscience des oppressions, nos révoltes et nos plus grandes colères viennent de très loin", y compris de l'enfance, un âge dont elle garde "la vitalité".

Et qu'elle a filmé à plusieurs reprises: dans "Petite Maman" mais aussi en 2014 dans "Tomboy", l'histoire d'une petite fille qui se veut garçon, qui lui vaudra les foudres de l'association catholique intégriste Civitas.

Car Céline Sciamma, qui dénonçait en 2020 dans The Guardian le conservatisme "bourgeois" du cinéma français, est d'abord une réalisatrice admirée, qui revendique d'impliquer actrices et spectateurs dans une "expérience". Son aura dépasse largement les chiffres au box-office tricolore (autour de 300.000 spectateurs en salle pour les trois derniers).