Bouli Lanners va coréaliser "Wise Blood" avec un réalisateur de "Peaky Blinders"

L'acteur et réalisateur belge Bouli Lanners ("Les Géants", "El Dorado") va faire équipe avec Tim Mielants, réalisateur de nombreux épisodes de la série "Peaky Blinders", pour réaliser "Wise Blood", un film en langue anglaise.

"Wise Blood" aura pour principales têtes d'affiches, en plus de Lanners, des anciens de "Game of Thrones" que sont Michelle Fairley, connue comme étant la dame de Winterfell, Catelyn Stark, et Julian Glover a.k.a. le grand mestre Pycelle.

Ce long-métrage sera une production belgo-franco-écossaise via Versus Production, Playtime et Barry Crerar. C'est Playtime qui sera chargé des ventes du film à l'international.

Concerné à la fois par l'écriture du film et sa coréalisation, Bouli Lanners jouera également dans le projet et campera Phil, un homme mûr et robuste vivant dans une communauté presbyterienne sur l'île de Lewis dans le nord de l'Écosse. Suite à une attaque cérébrale, ce dernier va perdre la mémoire et Millie, une femme de cette même communauté qui prendra soin de lui, va lui mentir en prétendant qu'ils vivaient une histoire d'amour avant son accident.

Tim Mielants a déjà dirigé Lanners cette année lors de ses grands débuts derrière la caméra pour un long métrage avec "De Patrick". Mielants a connu le succès en réalisant pratiquement l'ensemble de la saison 3 de "Peaky Blinders".

Le tournage de "Wise Blood" débutera cette semaine et sera distribué en Belgique par O'Brother Distribution. La date de sortie n'est pas encore arrêtée.