Bong Joon-ho présidera le jury de la Mostra de Venise 2021

Bong Joon-ho présidera le jury de la 78e édition du Festival de Venise, qui se déroulera du 1er au 11 septembre, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Le festival de Venise est riche d’une longue histoire, et je suis honoré d’être associé à sa merveilleuse tradition cinématographique.

a réagi le réalisateur acclamé de Parasite, cité dans le communiqué.

Comme président du jury, et surtout comme cinéphile incorrigible, je suis prêt à admirer et applaudir tous les grands films sélectionnés par le festival. Je suis rempli de joie sincère et d’espoir.