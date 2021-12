Bergman Island, l’interview de la réalisatrice Mia Hansen-Løve

Dans son film "Bergman Island", la réalisatrice française Mia Hansen-Løve réunit Vicky Krieps et Tim Roth pour raconter l’histoire d’un couple de cinéastes américains, Tony et Chris, qui décide de s’installer pour quelques semaines à Fårö, île mythique où vécut longtemps le réalisateur suédois Ingmar Bergman.

Tout comme le célèbre metteur en scène suédois, le couple espère s’imprégner des paysages et de l’atmosphère du lieu afin d’y trouver l’inspiration pour l’écriture de leur prochain film. Au fur et à mesure que leur imagination respective se développe et que les scénarios prennent forment, fiction et réalité commencent à se confondre…