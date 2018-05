"Benedetta", le nouveau Verhoeven, en tournage cet été

"Benedetta", le nouveau film du Néerlandais Paul Verhoeven avec Virginie Efira, devrait débuter son tournage en France et en Italie, dès le 20 août prochain et ce jusqu'au 4 novembre, selon Le Film français.

Après "Elle", Paul Verhoeven tournera à nouveau en langue française, avec la comédienne belge Virginie Efira dans le premier rôle. Cette dernière incarnera une nonne lesbienne du nom de Soeur Benedetta, qui vécu en XVIIe siècle en Italie. Après être rentrée au Couvent à l'âge de neuf ans, c'est à l'âge de 23 ans que Soeur Benedetta attire l'attention en réalisant des miracles et en entretenant des relations charnelles avec d'autres Soeurs.

L'actrice de 41 ans tournera du 20 août au 4 novembre prochain aux côtés de Charlotte Rampling, Lambert Wilson et Dpahné Patakia. Basé sur le livre "Immodest Acts" de l'Américaine Judith C. Brown, David Birke et Paul Verhoeven signent le scénario du film qui sera distribué par Pathé en France et vendu à l'international. Le film avait été annoncé lors du Festival de Cannes 2017 sous le titre de "Sainte Vierge".

Virginie Efira retrouve Paul Verhoeven pour une deuxième collaboration après avoir décroché un second rôle dans "Elle", en compétition officielle lors de la 69e édition du Festival de Cannes en 2016. L'ancienne animatrice de télévision sera bientôt à l'affiche du film de Gilles Lellouche "Le grand bain", avec Guillaume Canet et Mathieu Amalric, qui sera présenté hors compétition sur la Croisette le 13 mai prochain.

La bande-annonce de "Elle", le précédent film de Paul Verhoeven :