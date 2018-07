"Beautiful Boy" de Felix van Groeningen en 1ère mondiale au Festival du film de Toronto

"Beautiful Boy", premier film américain du réalisateur belge Felix Van Groeningen, sera présenté en première mondiale lors du Festival international du film de Toronto, qui se déroulera du 6 au 16 septembre dans la ville canadienne. Le long métrage sera projeté dans le cadre du programme "Gala Presentations", a fait savoir mardi le distributeur The Searchers.

Avec "Beautiful Boy", qui sortira en salles le 21 novembre en Belgique, Felix Van Groeningen signe son sixième film après "Steve + Sky", "Des jours sans amour" ("Dagen zonder lief"), "La Merditude des choses", "The Broken Circle Breakdown" et "Belgica".

Le long métrage, avec Steve Carell ("The Office", "The Big Short: Le Casse du siècle", "Little Miss Sunshine") et Timothée Chalamet (Call Me by Your Name, Interstellar) dans les rôles principaux, raconte l'histoire d'un père et de son fils, tombé dans la drogue.

Sur "Beautiful Boy", Felix Van Groeningen a pour la première fois collaboré avec Plan B Entertainment, la maison de production de Brad Pitt, déjà connue pour "12 ans d'esclavage" ou encore "Moonlight".