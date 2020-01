"Bad Boys For Life" s'impose au box-office mondial

Le film de Sam Mendes n’aura pas longtemps résisté à l’assaut de Will Smith, avec le retour des "Bad Boys". D’après les chiffres rapportés par ComScore ce dimanche 19 janvier, le troisième volet de la saga "Bad Boys", intitulé "Bad Boys For Life", s’est emparé de la première place au classement mondial. Avec près de 97,8 millions de dollars de recettes récoltés dès son premier week-end dans les salles obscures, le film d’action réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah déloge le film historique "1917", leader du box-office mondial la semaine dernière.

Plusieurs fois primé et figurant parmi les favoris pour les Oscars 2020, "1917" de Sam Mendes perd tout de même une place au box-office en ramassant au passage plus de 48,2 millions de dollars supplémentaires. Ses recettes mondiales s’élèvent désormais à plus de 138 millions de dollars, moins de deux semaines après sa sortie au cinéma. En France, le film "1917" a séduit 90 455 spectateurs dès sa sortie en salles le 15 janvier dernier.

Pour son premier week-end en salles, la comédie "Le Voyage du Dr Dolittle" avec Robert Downey Jr. monte sur la troisième marche du podium avec plus de 39,7 millions de dollars engrangés dès sa sortie en salles aux États-Unis. En France, le film est attendu le 5 février prochain.

"Star Wars : L’Ascension de Skywalker", après avoir occupé la première place du box-office mondial pendant trois semaines, s’est vu successivement rétrogradé à la deuxième place puis à la cinquième place lors de ce dernier week-end d’exploitation. Malgré ce revers, le dernier film de la saga "Star Wars" a tout de même dépassé le milliard de dollars de recettes avec 1,026 milliard de dollars récoltés dans le monde.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

01. Bad Boys For Life – 97,8

02. 1917 - 48,2

03. Le Voyage du Dr Dolittle – 39,7

04. Jumanji : Next Level – 26,6

05. Star Wars : L’Ascension de Skywalker – 19,3

06. La reine des neiges 2 – 15,7

07. Les filles du Docteur March – 12,1

08. Les Incognitos – 10,9

09. Ip Man 4 : The Finale – 9,3

10. Sheep Without a Shepherd – 8,4