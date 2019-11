"Babylon", le prochain film de Damien Chazelle sortira en 2021

Après "La la Land" (2016) et "First Man" (2018), le nouveau long-métrage de Damien Chazelle est prévu pour 2021, a annoncé Paramount Pictures ce lundi. Un film attendu dans lequel Emma Stone et Brad Pitt devraient se donner la réplique.

Selon le Hollywood Reporter, le studio souhaite que "Babylon" soit disponible dans un certain nombre de salles de cinéma le 25 décembre 2021, avant une sortie plus large le 7 janvier 2022. Une période propice pour se faire remarquer pour les Oscars : Damien Chazelle avait déjà obtenu celui du meilleur réalisateur en 2016 pour "La la Land".

Le cinéaste a écrit le scénario de "Babylon" qu'il dirigera également. Les détails du script sont vagues mais, à en croire certaines sources, le long-métrage aurait en arrière-plan la transition entre les films muets et le cinéma parlant. Certains personnages auront réellement existé, d'autres seront fictifs, à l'image de "Once Upon A Time In Hollywood" de Quentin Tarantino.

Au niveau du casting, Emma Stone et Brad Pitt sont en discussions pour faire partie du projet mais aucun accord n'a encore été signé entre les différentes parties. En parallèle de "Babylon", Damien Chazelle travaille sur une série pour Netflix, "The Eddy", dans laquelle Amandla Stenberg, la star de "The Hate U Give", jouera aux côtés d'Andre Holland ("American Horror Story").