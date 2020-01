"Avengers : Endgame", le plus gros succès de l'année et de l'histoire au box-office mondial

Nouvelle année record pour Disney. Seul studio à avoir dépassé les dix milliards de dollars de recettes dans le monde, The Walt Disney Company a su faire fructifier ses franchises et tirer commercialement profit de chaque film pour dominer largement le Top 10 des plus gros succès de 2019. "Avengers : Endgame" succède à son grand frère "Avengers : Infinity War", sacré lui-même plus gros carton de l’année en 2018. Avec le rachat de la 20th Century Fox en mars 2019, l’empire de Mickey a pris une tout autre dimension, dominant plus que jamais le box-office mondial. The Walt Disney Company décroche ainsi 7 films parmi les 10 plus gros succès de l’année, dont les trois premiers du classement.

L’un des véritables tournants de 2019 aura été sans conteste le succès phénoménal du dernier volet de "Avengers". Comme en 2018 avec "Avengers : Infinity War", les super-héros de Marvel se sont imposés face à leurs concurrents. "Avengers : Endgame" caracole donc en tête de ce nouveau classement annuel, grâce à des recettes mondiales atteignant plus de 2,797 milliards de dollars. En 2018, "Avengers : Infinity War" avait clôturé l’année avec 2,048 milliards de dollars, en tête du box-office mondial. Le dernier volet de la franchise "Avengers" a tout bouleversé sur son passage. Le film d’action des frères Russo a réussi l’exploit de devenir le plus gros succès de tous les temps au cinéma (sans tenir compte de l’inflation), détrônant par la même occasion "Avatar", le film de James Cameron sorti il y a 10 ans. Il est à noter que Disney est aussi bien à la tête de la franchise Marvel que d"Avatar", dont quatre suites sont d’ores et déjà prévues pour 2021, 2023, 2025 et 2027.

Le cap du milliard

"Le Roi Lion", "La Reine des Neiges 2", "Captain Marvel", "Toy Story 4" et "Aladdin" ont tous réussi l’exploit de dépasser le cap symbolique du milliard de dollars de recettes dans le monde. La version de Jon Favreau en live-action du classique "Le Roi Lion" a ainsi cumulé plus de 1,653 milliard de dollars et prend ainsi la deuxième place de ce classement annuel. Autre phénomène, la percée magique de "La Reine des neiges 2" qui, six ans après le premier volet, entre dans le Top 10 des meilleures recettes mondiales de l’année en n’étant sortie qu’en novembre. Elsa et Anna terminent l’année sur la troisième marche du podium, faisant ainsi de ce top 3 2019 une année entièrement sous le pavillon de Disney.

Sorti le 18 décembre en France, "Star Wars : L’Ascension de Skywalker" atteint déjà la dixième place de ce classement 2019, coiffant au poteau le film chinois "Ne Zha Zhi Mo Tong Jiang Shi" de peu, en moins de deux semaines. Disney ne lâche rien jusqu’au dernier moment pour asseoir sa domination sur le marché.

Les 10 plus gros succès mondiaux au box-office 2019 (en milliards de dollars)

01. Avengers : Endgame – 2,797

02. Le Roi Lion – 1,653

03. La Reine des neiges 2 – 1,217

04. Spider-Man : Far From Home – 1,131

05. Captain Marvel – 1,128

06. Toy Story 4 – 1,071

07. Joker – 1,060

08. Aladdin – 1,050

09. Fast & Furious : Hobbs & Shaw – 0,758

10. Star Wars : L’Ascension de Skywalker – 0,724