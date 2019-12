Après Elvis Presley, Baz Luhrmann s'attaquera à Boulgakov

Le réalisateur de "Gatsby le Magnifique" adaptera au grand écran le roman de Mikhaïl Boulgakov, "Le Maître et Marguerite", considéré comme un grand chef-d’œuvre de la littérature russe. Critique politique et sociale de la dictature stalinienne dans l’union soviétique des années 1930, "Le Maître et Marguerite" mêle le réel et le fantastique, les époques et les lieux en mettant en scène des personnages extrêmement différents, dont Satan, Ponce Pilate, un écrivain suicidaire, un chat géant ou Jésus. Cette version contemporaine du mythe de Faust a notamment inspiré "Les Versets sataniques" de Salman Rushdie ou la chanson "Sympathy for the Devil" de The Rolling Stones.

"J’ai un lien incroyable avec l’histoire du Maître et Marguerite, et je cherche depuis longtemps les droits de ce livre extraordinaire. Je suis ravi d’avoir enfin l’opportunité de faire une interprétation de ce travail révolutionnaire", a annoncé Baz Luhrmann dans un communiqué. Le film est attendu le 6 octobre 2021 en France. Avant de concrétiser cette adaptation, à travers sa bannière Baz & Co, le réalisateur australien lancera en février prochain dans son pays natal le tournage de son biopic d’Elvis Presley, avec Austin Butler dans la peau du King et Tom Hanks dans celle de son célèbre manager, le Colonel Parker.