Amos Gitai réalisera un film sur Gracia Nasi, figure de la Renaissance

Le cinéaste israélien, actuellement en compétition à la Mostra de Venise pour deux films "Un tramway à Jérusalem" et "A Letter to a Friend in Gaza", a déjà trouvé le sujet de son prochain long-métrage. Il s'intéressera à une personnalité de la Renaissance, Gracia Nasi, qui a aidé les Juifs persécutés à travers l'Europe.

Si son nom n'est pas très connu, la Portugaise Gracia Nasi est une figure héroïque qui a fui la persécution dans le Lisbonne du XVIe siècle. Considérée comme l'une des juives les plus riches d'Europe pendant la Renaissance, elle mena une action politique au sein de l'Empire Ottoman. Elle utilisa son argent pour sauver des milliers de Juifs de l'Inquisition.

Cela fait quatre ans qu'Amos Gitai travaille sur ce projet, révèle Variety. "Doña Gracia était une femme incroyablement visionnaire et acharnée, a-t-il indiqué. Elle a mené une vie ex-ceptionnelle, allant même jusqu'à s'opposer au Pape qui voulait que les Juifs convertis au catholicisme soient exécutés".

Le tournage de "Doña Gracia" commencera en octobre 2019 en Europe et en Israël.