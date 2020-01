Amasia Entertainment travaille sur un reboot de "The Green Hornet"

Neuf ans après la sortie de "The Green Hornet", réalisé par le Français Michel Gondry, une nouvelle version pourrait prochainement voir le jour, selon Deadline. Amasia Entertainment, société créée par l’ancien président de Marvel Studios, Michael Helfant, et par Bradley Gallo, a racheté les droits du film original.

Le personnage de Britt Reid, plus connu sous le pseudonyme du Frelon vert, est apparu pour la première fois dans les années 30 dans une série radiophonique. Il combat le crime sous son identité secrète avec l’aide de son majordome Kato qui conduit une voiture futuriste. La popularité de ce justicier lui a permis d’être le héros de plusieurs adaptations, dont une série télévisée avec Bruce Lee, diffusée entre 1966 et 1967, et un long-métrage de Michel Gondry. Britt Reid est le rédacteur en chef du Daily Sentinel.

"The Green Hornet" mettait en scène Seth Rogen dans le rôle-titre, accompagné de Cameron Diaz et Christoph Waltz. Avec 734 464 entrées en France et plus de 227 millions de dollars de recettes à travers le monde, le film ne fut pas le déclencheur d’une nouvelle franchise, comme l’espérait Sony à l’époque.

Au fil des années, les droits du "Green Hornet" ont été contrôlés par Universal, Dimension, Columbia et plus récemment, Paramount, qui développe une fiction dirigée par Gavin O’Connor. Ils ont désormais été acquis par Amasia Entertainment, d’après ses dirigeants Michael Helfant et Bradley Gallo.