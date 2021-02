Adil El Arbi et Bilall Fallah adaptent une nouvelle fois au cinéma un roman de Dirk Bracke

Après le succès de Black en 2015, adaptation du roman éponyme de Dirk Bracke, les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah retrouvent l'auteur autour de l'adaptation de "Straks doet het geen pijn meer" ("Bientôt cela ne fera plus mal", ndlr). Le tournage est prévu pour 2022.

Récompensé de deux prix littéraires, "Straks doet het geen pijn meer", avait conquis dès sa sortie en 2001 le cœur d'Adil El Arbi. Du haut de ses quinze ans, ce dernier avait d'ailleurs à l'époque rédigé une lettre au romancier pour lui confier ses rêves de cinéma, avec l'espoir de pouvoir un jour porter son œuvre à l'écran.

J'ai toujours la lettre d'Adil chez moi; j'ai une totale confiance en eux. D'ailleurs je considère 'Straks doet het geen pijn meer' comme mon meilleur roman, c'est le plus fort à mes yeux (...) Je suis impatient de retrouver Adil et Bilall après le succès de Black et de vous proposer ce film ensemble.

se réjouit Dirk Bracke.

Black a lancé notre carrière aux States (avec "Bad Boys for Life"), notre collaboration avec Dirk a été un vrai porte-bonheur.

soulignent pour leur part les deux réalisateurs.

Le film, écrit par Bulle Decarpentries et Adil El Arbi, sera tourné en 2022 et réalisé en français. Il est produit par 10.80 Films (de Nabil Ben Yadir), en coproduction avec Los Morros (d'Adil El Arbi et Bilall Fallah), Les Films du Fleuve (des frères Dardenne) et A Team Productions.