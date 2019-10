"Abominable" passe devant "Ad Astra" au box-office mondial

Abominable / Bande-Annonce Officielle VF [Au cinéma le 23 octobre] - 01/10/2019 Au cinéma le 23 octobre @Abominable.LeFilm @UniversalFR @UniversalFR http://www.abominable-lefilm.com Genre: Animation - Comédie - Aventure Distribution: Chloe Bennet, Tenzing Norgay Trainor, Albert Tsai, Eddie Izzard, Sarah Paulson, Tsai Chin, Michelle Wong Réalisateur: Jill Culton Co-réalisateur: Todd Wilderman Producteur: Suzanne Buirgy Producteur exécutif: Tim Johnson Les studios d’animation DreamWorks et les studios Pearl présentent ABOMINABLE, une incroyable aventure qui va entrainer le public dans une course folle de plus de 3000 kilomètres, des rues de Shanghai aux sommets enneigés de l’Himalaya. Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi (Chloe Bennet vue dans la série télévisée Marvel: Les Agents Du S.H.I.E.L.D) avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin (Tenzing Norgay Trainor) et Peng (Albert Tsai) vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish (Eddie Izzard) un homme puissant qui a bien l’intention de capturer le Yeti avec la collaboration du Docteur Zara (Sarah Paulson) une éminente zoologiste. Réalisé par Jill Culton (LES REBELLES DE LA FORÊT) et produit par Suzanne Buirgy (KUNG FU PANDA 2, EN ROUTE), ABOMINABLE est coproduit parTim Johnson (NOS VOISINS LES HOMMES, EN ROUTE, FOURMIZ) et coréalisé parTodd Wilderman (LES TROLLS, LES CROODS).