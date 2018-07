"A Star is Born" de Bradley Cooper à la Mostra de Venise

Le premier film réalisé par Bradley Cooper sera présenté hors compétition à la 75e Mostra de Venise, prévue du 29 août au 8 septembre prochains, annoncent les organisateurs du festival.

Avant l'annonce officielle de sa sélection complète, prévue le mercredi 25 juillet, la Mostra de Venise égraine quelques informations. Après avoir dévoilé que "First Man" de Damien Chazelle fera l'ouverture, le festival italien annonce que "A Star is Born" sera projeté hors compétition le 31 août prochain.

Pour son premier passage derrière la caméra, Bradey Cooper s'est mis en scène aux côtés de Lady Gaga dans un remake du classique hollywoodien "Une étoile est née". Sa version se situera dans l'univers de la musique country à travers la rencontre entre Jackson Maine, une star devenue has been, et Ally, une chanteuse prometteuse. Leur histoire d'amour sera perturbée par le succès de la jeune artiste qui finira par éclipser Jackson.

Le film sortira sur les écrans belges le 3 octobre prochain.

La 75e Mostra de Venise rendra par ailleurs hommage à l'actrice Vanessa Redgrave en lui décernant un Lion d'or pour sa carrière. La Britannique rejoint David Cronenberg, lauréat également de ce prestigieux prix cette année. Le duo succède à Jane Fonda et Robert Redford, récompensés en 2017.