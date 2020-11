4 documentaires qui s'amusent à vous mentir

Cinéma vérité ou docu menteur ? Retour sur 4 documentaires qui ne sont pas complètement honnêtes (et ne s'en cachent pas).



Si la sortie du très controversé "Hold-up" témoigne d'une chose, c'est que tous les documentaires n'entretiennent pas le même rapport avec les faits. Il y a ceux qui manipulent pour mieux convaincre, ceux qui au contraire tentent d'être au plus proche de la réalité, ceux qui prennent certaines libertés artistiques, ou encore ceux qui, sous les apparences d'une forme documentaire, sont des fictions de bout en bout.



Et puis il y a ceux, hybrides, pour lesquels le mensonge et la vérité sont des notions ambiguës et malléables, des documentaires (parfois appelés docufictions) qui mentent pour mieux nous dire certaines vérités. Ou peut-être nous disent-ils certaines vérités pour mieux nous mentir ? Toujours est-il que leur manière d'interroger le réel interpelle.



Besoin d'exemples ? Voici 4 films passionnants qui explorent ce dont le genre documentaire est capable :

"F For Fake" d'Orson Welles “Tout ce que vous verrez dans l'heure qui suit est absolument vrai” nous annonce Orson Welles déguisé en prestidigitateur. Espiègle, le réalisateur de “Citizen Kane” joue avec cette promesse comme personne dans "F For Fake" ("Vérités et mensonges” en français), explosant les normes du documentaire avec une inventivité formelle et narrative de tout instant. Son film, qui suit le parcours de plusieurs faussaires, est un vertigineux récit riche en faux-semblants, qui se conclut avec un formidable tour de passe-passe cinématographique.

"Stories we tell" de Sarah Polley C'est sur la relation entre ses parents, et les mystères qui l'entoure, que s'est penchée l'actrice et réalisatrice canadienne Sarah Polley pour son premier documentaire, l'émouvant "Stories we tell". Pour nous dévoiler ses secrets de famille, elle a utilisé des photos, des images en Super-8 et de nombreux témoignages de ses proches. Face à la caméra, les membres de sa famille se plongent dans leurs souvenirs, évoquant surtout la vive et élusive personnalité de la mère de Polley. Mais comme dans tout récit familial, il y a des contradictions et des incohérences, auxquelles la cinéaste fait écho grâce à un artifice dont on se gardera bien de révéler la nature. Chacun a sa manière de raconter son histoire : la sienne est tout simplement magnifique.

"Exit Through the Gift Shop" de Banksy Banksy, on le sait, aime les impostures. Qu'il s'agisse de placer des copies de tableaux dans de prestigieux musées, ou de détruire une de ses œuvres lors d'une vente aux enchères, le mystérieux graffeur a un goût prononcé pour les farces. Vu ses antécédents, il vaut donc mieux prendre son documentaire "Exit Through the Gift Shop" (traduit en français par "Faites le mur") avec des pincettes. Le film suit le parcours de Thierry Guetta, commerçant français qui sous le pseudonyme de Mr Brainwash s'est fait un nom en tant que street artist. Le portrait donne à Bansky l'occasion de s'attaquer au monde de l'art et à sa commercialisation. Mais comme de nombreux critiques l'ont observé, il n'est pas impossible que Mr Brainwash soit un alias ou un double de Bansky, faisant du film un gigantesque canular. À l'heure actuelle, le cinéaste affirme encore que le documentaire est authentique de bout en bout, mais ce ne serait pas lui faire honneur que de le croire sur parole.