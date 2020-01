"1917" détrône le dernier "Star Wars" au box-office mondial

Après avoir été sacré meilleur film dramatique aux Golden Globes 2020, le long-métrage historique de Sam Mendes est bien parti pour conquérir le public. Le réalisateur britannique lui-même a remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur, face à des grands pontes de l’industrie cinématographique, dont Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Todd Phillips ou encore Bong Joon-ho, le grand gagnant de la Palme d’or à Cannes en 2019. Sorti le 8 janvier en Belgique et le 10 janvier aux États-Unis d’Amérique, "1917" a récolté jusqu’à présent plus de 56,4 millions de dollars, détrônant par la même occasion le dernier film de l’empire Disney, "Star Wars : L’Ascension de Skywalker".

Ce dernier cède sa place de leader après trois semaines au sommet du box-office mondial. Le film de J. J. Abrams descend sur la deuxième marche du podium, tout en engrangeant plus de 39,2 millions de dollars de recettes, le rapprochant de plus en plus du milliard de dollars de recettes mondiales, avec, à ce jour, plus de 989 millions de dollars cumulés dans le monde.

"Jumanji : Next Level" descend à la troisième place avec 36,6 millions de dollars supplémentaires récoltés depuis sa sortie dans les salles en décembre dernier. Les recettes mondiales du film d’action s’élèvent à présent à 414 millions de dollars de recettes.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

01. 1917 - 56,4

02. Star Wars : L’Ascension de Skywalker – 39,2

03. Jumanji : Next Level – 36,6

04. La reine des neiges 2 – 24,9

05. Incognito – 16,5

06. Les Filles du Dr March – 15,7

07. Underwater – 14

08. À couteaux tirés – 11,2

09. Like A Boss – 10

10. La Voie de la justice – 10