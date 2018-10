Rupert Everett relève tous les défis avec The Happy Prince, l'interview

Oscar Wilde n’est pas seulement une légende de la littérature anglo-saxonne, c’est une figure de martyr pour la cause homosexuelle : il a payé au prix fort – deux ans de prison avec travaux forcés – sa relation affichée avec Lord Alfred Douglas dans l’Angleterre victorienne. Pour son premier film derrière la caméra, Rupert Everett ( qui a joué les pièces de Wilde dont "Un mari idéal") s’attache à dépeindre la chute du poète irlandais, ses deux années d’exil à sa sortie de prison, quand il a tout perdu : sa fortune, sa famille, son nom, sa réputation… Everett incarne lui-même Wilde avec un mélange de panache, d’autodérision et d’émotion contenue. Si sa mise en scène est classique, ses dialogues – qui mêlent adroitement les mots de Wilde et les inventions d’Everett – sont finement ciselés…