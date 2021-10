Rencontre avec Leïla Bekhti et Damien Bonnard, le couple en crise des "Intranquilles"

Damien est artiste peintre, il prépare une exposition, il déborde de créativité. Il déborde tout court : il est bipolaire , et refuse de prendre ses médicaments, il a peur de devenir amorphe et de perdre toute énergie. Sa femme, Leïla, est découragée, épuisée de gérer ses délires… L’amour peut-il surmonter une telle épreuve ?

Dans le nouveau film de Joachim Lafosse, on fait d’emblée la connaissance d’ un couple , Leïla et Damien, parents d’un petit garçon.

L'affiche du film "Les Intranquilles" © DR

Grâce au tandem Bekhti/Bonnard, "Les Intranquilles" est une photographie, juste et touchante, d’un couple en crise. Avec les vertus et les limites d’une photographie : le handicap de la bipolarité, avec ses hauts et ses bas, nourrit un récit cyclique, sans véritable progression dramatique. Le film cherche sa fin, et ne la trouve pas vraiment, se réfugiant dans une "fin ouverte" insatisfaisante. Mais il impose les présences de Damien et Leïla.

Comment ont-ils travaillé leur complicité et ce couple passionné à l’écran ? les réponses dans l’interview intégrale, réalisée à Cannes en juillet 2021.