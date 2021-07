Rencontre avec la réalisatrice Julia Ducournau et Vincent Lindon pour "Titane", palme d’or du meilleur film cette année

Julia Ducournau s’était déjà fait remarquer avec son premier long-métrage "Grave" tourné majoritairement en Belgique. Présenté à Cannes en 2016 à la semaine de la critique, il avait remporté le Prix FIPRESCI de la critique internationale pour les sections parallèles. Aujourd’hui elle nous parle de son film Titane, un film axé avant tout sur l’amour, presque au sens mythologique mais qui aborde également la naissance d’un nouveau monde indescriptible, voir inqualifiable.

On ne présente plus Vincent Lindon, acteur Français établi avec une belle carrière derrière lui qui s’est essayé à un genre où le voit peu. Un genre difficile à définir également puisqu’il mélange le thriller, le drame, l’amour, un soupçon Pop par sa musique et son esthétique et comme toujours chez la réalisatrice une pointe de gore et d’inexplicable. Vincent Lindon qui joue un pompier ayant perdu sa fille nous explique pourquoi il s’est prêté à cet exercice et ce qui l’intéresse dans le cinéma et particulièrement dans celui de sa réalisatrice.

A lire aussi : Rencontre avec Agathe Roussel, l’actrice de Titane, palme d’or du meilleur film cette année