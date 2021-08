Rencontre avec Agathe Rousselle, l’actrice de Titane, palme d’or du meilleur film cette année

En fait, je ne me sens pas sous pression, ça va. Je suis très bien entouré, quand je suis arrivé ici, j’ai compris que ça allait aller très vite et très fort, je suis monté dans le train et maintenant j’ai plus envie d’en redescendre. Je trouve ça génial, je suis très contente !

J’ai très peu d’expérience, j’en ai parlé avec d’autres acteurs et quand on voit un film dans lequel on est et qu’on joue pour la première fois au cinéma, on ne voit pas vraiment le film. C’est-à-dire qu’on voit les scènes coupées, on voit sa tête, on ne s’aime pas trop, on se souvient du tournage… Mais on ne profite pas vraiment du film. Et là ce qui était génial, c’était avoir eu la chance de le voir une fois avant et de pouvoir le revoir à Cannes dans l’énorme salle du théâtre Lumière, avec un son immense et 2200 personnes. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment vu le film et compris ce qu’on avait fait. Ça m’a rendue très fière.

A lire aussi : Le film 'Titane', Palme d’or à Cannes : "Titanesque"