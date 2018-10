Michel Blanc, l'interview pour "Voyez comme on danse"

En 2002, Michel Blanc réalisait "Embrassez qui vous voudrez", adaptation française d’un roman anglais de Joseph Connolly. C’était une fresque ironique sur des destins croisés pendant une semaine de vacances, avec un couple riche (Charlotte Rampling, Jacques Dutronc), un couple pauvre (Karin Viard, Denis Podalydès), un couple en crise (Carole Bouquet et Michel Blanc), et quelques personnages périphériques… Le ton ironique et le casting inattendu avait séduit la critique et le public. Quinze ans plus tard, le producteur du film a proposé à Michel Blanc de remettre le couvert. L’auteur de "Grosse fatigue" ne signe pas une véritable suite – il se méfie de l’exercice – mais a sélectionné quelques personnages qui l’inspiraient pour imaginer un nouveau chapitre dans leur vie. Il n’est donc pas indispensable de revoir "Embrassez qui vous voudrez" pour découvrir "Voyez comme on danse".