L’interview du réalisateur Cyril Dion pour "Animal"

Cyril Dion, réalisateur du documentaire "Demain", énorme succès en 2015, revient avec une autre enquête, "Animal", qui démarre sur un constat alarmant : en un demi-siècle, la moitié des espèces animales ont disparu de la surface du globe.

Dion dresse le profil de deux adolescents activistes, le français Vipulan et la britannique Bella, pour ensuite les emmener autour du monde rencontrer "en vrai" ce pour quoi ils combattent : la survie des différentes espèces sur une planète menacée par le changement climatique.

Bella et Vipulan vont alors rencontrer des scientifiques, des éleveurs, des apiculteurs, des amoureux de la nature… Cyril Dion réussit un film à la fois instructif et passionnant, non dénué d’humour et d’émotion, jamais pédant ni donneur de leçon, avec une vraie fluidité de narration. "Animal" est un film totalement indispensable pour saisir, avec plus d’acuité encore, les enjeux de notre époque.