L’interview de Virginie Efira et de Paul Verhoeven à Cannes, pour "Benedetta"

A l’origine du nouveau film du cinéaste hollandais Paul Verhoeven, il y a un ouvrage anglo-saxon sur la vie de Benedetta, religieuse dans un couvent du XVIIe siècle en Toscane. Dans la petite ville de Pescia menacée par la peste, Benedetta prétend dialoguer avec le Christ. Tandis que ses visions suscitent un émoi considérable, Benedetta tombe amoureuse d’une novice, Bartholoméa, avec qui elle va vivre une relation aussi torride qu’interdite… On comprend ce qui a tenté le réalisateur de "Basic Instinct" dans ce sujet, mélange d’érotisme sulfureux et de critique de la foi aveugle. Sur le papier, Benedetta est une figure ambiguë : est-elle une grande mystique ou une manipulatrice ?

Virginie, quand Paul vous a proposé un rôle de nonne lesbienne dans un couvent du 17e siècle, quelle a été votre réaction ? Virginie Efira : j’ai trouvé l’ensemble de la proposition extraordinairement excitante, mais le principal vecteur était que ce soit un film de Paul Verhoeven. Ça aurait été un autre réalisateur qui aurait mis tous ces mots-là ensemble, j’aurais peut-être été un peu surprise. Mais déjà le fait de s’être rencontrés dans son précédent film, "Elle", de connaître vraiment bien sa filmographie et d’être amoureuse de son travail depuis que j’ai 16 ans, faisait en sorte qu’il aurait pu me proposer n’importe quelle histoire que je l’aurais suivi. Et après, quand j’ai découvert le scénario, et les différentes thématiques, j’ai trouvé là que c’était une matière vraiment démente.

On peut l’interpréter de manière très différente, c’est polysémique, est-ce que selon vous, Benedetta est une grande mystique ou une grande manipulatrice ? Virginie Efira : j’ai l’impression qu’elle peut être les deux, en tout cas on n’a pas eu à choisir même dans mon interprétation, non plus. Je pense que le film parle – et moi c’est ce qui m’intéressait dans le fait de le faire, du pouvoir de la croyance. Et c’est par cette croyance extrêmement forte, ce lien très intime qu’elle noue avec Dieu, que ça lui confère du coup, une sorte de pouvoir suprême et qu’après il y a une sorte de renversement une fois qu’elle touche ce pouvoir. Mais j’ai toujours imaginé que ce n’était un personnage qui mentait forcément, ou qui mettait en scène les choses. La croyance fait exister les choses. Et en plus, en ce qui concerne les manipulateurs, je ne pense pas qu’ils ferment la porte derrière leurs méfaits en se disant : j’ai bien agi. C’est-à-dire qu’ils pensent parfois être dans le juste, complètement. Ça m’a fait penser à certaines figures politiques aussi, qui à un moment donné, alors qu’ils se battraient pour des idéaux justes, une fois qu’ils ont le pouvoir, ne peuvent plus entendre une parole contestataire. Il y a quelque chose aussi de la folie des grandeurs. Paul Verhoeven, qu’avez-vous aimé dans ce sujet original, l’ambivalence du personnage ? La lutte entre la foi et le pouvoir ? Paul Verhoeven : je pense que cela a joué dans ma décision de faire le film. Je ne voulais pas dire au public ce que je pensais vraiment. J’ai ma petite idée sur le vrai et le faux, mais je pensais que c’était beaucoup plus intéressant d’un point de vue narratif, ou artistique, de donner des informations au spectateur dans les deux dimensions du personnage. Soit c’est vrai et elle croit en ce qu’elle fait, soit elle manipule les faits. Et si vous regardez le film, il y a suffisamment d’indices qui abondent dans la version de la manipulation comme dans la version où elle parle réellement à Jésus, au moins dans sa tête. Et c’était mieux de ne pas donner de version définitive, un principe narratif que vous pouvez retrouver dans le film "Total Recall". " Total Recall ", c’est l’histoire d’un homme qui vit un rêve, qui s’achète un rêve et qui reste dans ce rêve jusqu’à la fin du film. Ou bien c’est l’histoire de quelqu’un qui sort d’un rêve, et qui devient simplement le sauveur de la planète Mars ! Ça, c’est de la science-fiction, mais je pensais que c’était bien de pouvoir à chaque instant du film pointer dans la narration des moments où on ne sait pas si on est dans la réalité ou la fiction. J’ai trouvé ça fascinant, et le public a aimé ça aussi : il n’a aucun problème s’il n’y a pas de solution à la fin du film. Je donne suffisamment d’indices pour choisir entre la voie de la manipulation ou la version de Jésus.

Le film gère également différents styles, puisqu’il y a une touche de fantastique avec les fantasmes du personnage, une touche de spectaculaire et puis une touche d’érotisme. Virginie, vous avez terriblement élargi votre palette de jeux ces dernières années, mais à partir du moment où il faut aborder la nudité à l’écran, est-ce que vous y allez courageusement la fleur au fusil ou bien on fait confiance au metteur en scène, comment est-ce qu’on aborde ça… Virginie Efira : La principale question, c’est la confiance dans le metteur en scène. Et donc, la filmographie de Paul, les images que je connaissais de lui, me donnaient cette totale confiance. C’est un sujet qui m’intéresse terriblement en tant que spectatrice au cinéma, qui est rarement bien abordé. Il faut un metteur en scène que ça intéresse, qui sache le regarder, qui sache par quel endroit le regarder. Moi quand j’ai découvert "Basic Instinct", j’ai beaucoup regardé les premières scènes… Et "Turkish delights" aussi, les scènes d’amour sont superbes ! Donc, ça m’intéressait beaucoup de travailler là-dessus. Ensuite, sur le plateau, pour une comédienne, c’est toujours un peu spécial, parfois il n’y a plus de pudeur, et parfois elle vous revient comme un boomerang, mais on apprend à gérer ça. Ce qui est important je pense aussi, c’est tout ce qui est fait en amont, c’est-à-dire que Paul fait un story-board, donc, on sait exactement par quel chemin on va passer, l’entente avec une partenaire, Daphné Patakia, c’était vraiment un travail très collaboratif, ensemble, assez joyeux. C’est vrai que souvent, quand on interroge les acteurs sur les scènes où il y a de la nudité, où il y a de la sexualité, ça a l’air d’être toujours un peu tragique mais ça peut se passer autrement aussi. Oui, c’était une recherche sur le corps, et sur le coup, pour moi, c’est un film sur le corps mais le corps dans tous ses états, et cet état-là doit être abordé aussi, avec une caméra qui a une distance qui est très juste, avec vraiment un travail commun pour que les scènes soient certes érotiques, et ça tient lieu du subjectif, mais aussi, c’est quoi l’intimité dans un lit, mais aussi quelque chose de métaphorique… Moi j’aime beaucoup quand Daphné Patakia sort d’entre mes jambes, j’ai l’impression d’une sorte d’accouchement ! Et puis la confiance dans le metteur en scène, ça peut être aussi quand il y a des scènes d’orgasme, de délire paroxystique, le fait que Paul dise : il faut aller plus fort, je me suis dit : je vais finir comme dans "Show Girls", à dodeliner comme un dauphin ! Mais j’aime cette exagération-là, il y a toujours un double regard : ça peut être parfois drôle, mais ça n’est jamais illustratif. Là où c’est vulgaire, c’est l’illustration en fait.

