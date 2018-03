L'interview de Pierre Richard pour "Mme Mills"

Je n’étais pas inquiet, ça m’amusait beaucoup au contraire l’idée de jouer ce rôle : dans les trois quarts du film je joue une femme qui est en fait… un homme et un escroc. Je n’avais pas du tout prévu ce que ça impliquerait : deux heures de maquillage tous les matins, moi qui suis un impatient et que l’on ne maquille jamais beaucoup pour un film. Et puis ça fait trente ans que j’ai une barbe, et là dès le matin on me demande d’arriver rasé.

Cette fois-ci oui. Cette année, je ne m’y attendais pas. L’an dernier au mois d’août, mon agent me dit que Sophie Marceau va m’envoyer un scénario. Je l’ai lu avec plus d’attention parce que c’était Sophie Marceau. Des fois je mets trois semaines avant de me mettre à lire, là j’ai mis trois jours.

Oui, il y avait " Le petit Spirou " juste avant aussi. Et puis il va y avoir en septembre " Les vieux fourneaux " avec Eddy Mitchell et Roland Giraud. Je ne sais pas ce qu’il se passe.

Nous sommes à peine le vingt-deux février et on vous voit déjà à l’affiche de deux films. Que se passe-t-il ?

Comment on aborde le fait de se transformer en femme ? On se dit quoi ? On travaille l’attitude, une gestuelle particulière…

Oui on travaille une gestuelle particulière, évidemment. Je me débrouillais très bien avec la gestuelle des bras, des mains, le haut du corps. Le plus difficile c’était la démarche. Ils ont essayé de me mettre des hauts talons mais impossible de marcher. Je me tordais les pieds, je ne sais pas comment les femmes font… beaucoup de femmes portent des hauts talons. Moi j’ai fait un pas et je me suis tordu la cheville. Ils se sont vite aperçus que ce ne serait pas possible donc je porte des escarpins. Après il y a un travail avec la voix : je la montais le plus haut possible, et je devais ajouter un accent américain en plus…

Une combinaison de beaucoup d’éléments.

Oui mais c’est drôle. Ça fait trente ans que je fais des films où on me dit : " surtout tu restes comme tu es ". Là, même quand j’apparais en homme dans le film, je porte des perruques qui me changent complètement le visage, puisqu’en tant qu’escroc je dois me changer le visage quand je change de client.

Finalement le déguisement c’est quelque chose de tout à fait insolite et nouveau pour vous.

C’est très agréable d’être quelqu’un d’autre.

Est-ce que ça a amélioré votre empathie, votre sympathie pour les femmes ?

J’en ai toujours eu. Les autres s’amusaient beaucoup quand j’arrivais sur le tournage car je n’étais pas une petite mémère qui avait toujours la même robe. J’avais des robes extravagantes, parfois multicolores, avec des tas de perruques différentes. C’est très amusant pour un acteur. Dire que ça a amélioré mon point de vue… je ne peux pas me plaindre d’avoir eu du harcèlement sexuel. Là, je me serais peut-être rendu compte de ce que c’était.



Finalement c’est dans la déconne pure que vous vous sentez le plus à l’aise.

Dans ?



Dans la déconnade pure.

Oui mais encore fallait-il, et c’était l’objectif de Sophie, que le spectateur y croit. Je ne devais pas être trop extravagante… Mon objectif, c’était que Sophie Marceau dans le film croit vraiment que je suis femme et surtout pas un travesti.